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Мода и Шоу-бизнес

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Полуголые россиянки, мужчины в коротких шортах и сексуальный киборг: чем еще звезды удивляли публику в 2024 году?

Полуголые россиянки, мужчины в коротких шортах и сексуальный киборг: чем еще звезды удивляли публику в 2024 году?

Иногда одежда — это искусство великого кутюрье или отражение современного тренда. А иногда в ней заложен глубокий смысл: например, дань памяти прошлому, социально-культурные перемены или политические заявления.

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