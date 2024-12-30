Полуголые россиянки, мужчины в коротких шортах и сексуальный киборг: чем еще звезды удивляли публику в 2024 году?

Иногда одежда — это искусство великого кутюрье или отражение современного тренда. А иногда в ней заложен глубокий смысл: например, дань памяти прошлому, социально-культурные перемены или политические заявления.
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