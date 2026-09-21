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Царьград

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Экс-майор полиции получил 8 лет колонии за взятку в 2,3 млн рублей

Экс-майор полиции получил 8 лет колонии за взятку в 2,3 млн рублей

Бывший майор полиции получил восемь лет колонии строгого режима и штраф 2,31 млн рублей за взятку в 2,3 млн рублей, которую он вымогал у задержанного за партию контрафактных сигарет из Беларуси.

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