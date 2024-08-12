Накануне вечером произошло следующее. Целая когорта Telegram-каналов военблогерской ориентации распространила сообщение о том, что в Беловский район Курской области вошла целая бригада ВСУ.
Реальность: настоящая и "военблогерская"
Комментарии
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чД
человек Дубов
ну прочёл и завтра утро, вечера мудренее - отдыхай
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
заткнись, хотя бы на ночь!
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30 мин.
т
татьяна
Единственное нормальное будущее бывшей УССР действительно только Юго-Западный федеральный округ.Альтернатива только мертвые земли...
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26 мин.
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