Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • татьяна
    Единственное нормальное будущее бывшей УССР действительно только Юго-Западный федеральный округ.Альтернатива только м...Реальность: насто...
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    а по сути статьи претензии есть?)))Вопросы к военным...

Реальность: настоящая и "военблогерская"

Реальность: настоящая и "военблогерская"

Накануне вечером произошло следующее. Целая когорта Telegram-каналов военблогерской ориентации распространила сообщение о том, что в Беловский район Курской области вошла целая бригада ВСУ.

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Комментарии
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чД
человек Дубов
ну прочёл и завтра утро, вечера мудренее - отдыхай
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
заткнись, хотя бы на ночь!
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30 мин.
т
татьяна
Единственное нормальное будущее бывшей УССР действительно только Юго-Западный федеральный округ.Альтернатива только мертвые земли...
Ответить
26 мин.

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