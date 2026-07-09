КСИР нанёс ответные удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл совместную операцию, в ходе которой были поражены ключевые объекты инфраструктуры американских баз «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также баз «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне.
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