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Регионы России

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КСИР нанёс ответные удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне

КСИР нанёс ответные удары по американским базам в Кувейте и Бахрейне

Корпус стражей исламской революции (КСИР) провёл совместную операцию, в ходе которой были поражены ключевые объекты инфраструктуры американских баз «Арифджан» и «Али ас-Салем» в Кувейте, а также баз «Аль-Джуффейр» и «Шейх-Иса» в Бахрейне.

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