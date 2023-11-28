30 ноября в 10:00 в пресс-центре «Парламентской газеты» пройдет видеоинтервью с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергеем Герасимовичем Митиным «Когда подешевеют органические продукты».
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