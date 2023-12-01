Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 034 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Черноморский
    Не люди выгнали всех адекватных в 90 из своих республик им дали независимость и они оба на и уже здесь снова у нас, ...Бастрыкин потребо...
  • Зоя
    кто такой ВАСИЛЬЕВ, педик без образования,придумавший себе звание,,,смешно....Замечен в МГУ: Вы...
  • Наталья Бурмистрова Козорезова
    Другие генералы, видать, об этом не догадываются.Россия не победит...

Правительство России выделит более 30 млрд рублей на зарплаты медиков в регионах

Правительство России выделит более 30 млрд рублей на зарплаты медиков в регионах

Переводы будут тщательно контролироваться, чтобы точно дойти до медработников.В ближайшее время правительство России выделит более 30,5 млрд рублей на повышение зарплат медицинских работников в регионах страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх