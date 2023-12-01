Правительство России выделит более 30 млрд рублей на зарплаты медиков в регионах

Переводы будут тщательно контролироваться, чтобы точно дойти до медработников.В ближайшее время правительство России выделит более 30,5 млрд рублей на повышение зарплат медицинских работников в регионах страны.
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