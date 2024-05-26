В честь 20-летия со дня окончания школы выпускники Жанаозена подарили своему учителю квартиру

Выпускники 2004 года общеобразовательной школы № 10 в Жанаозене совместно с благотворительным фондом «Көмек Жанаозен» подарили 3-х комнатную квартиру учителю физики Гульнаре Каракойшиевой, сообщает Центр общественных коммуникаций со ссылкой на пресс-службу акимата города.
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