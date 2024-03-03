Русский военный рассказал, почему дроны небратьев долетают и атакуют Петербург

Боец СВО рассказал, почему украинские дроны долетают и атакуют Санкт-Петербург.В связи с недавним инцидентом с атакой дронов в Санкт-Петербурге, командир подразделения по беспилотным летательным аппаратам в зоне спецоперации с позывным "Лего" рассказал РИА Новости о возможностях украинских дронов, которые, по его словам, способны пролететь на значительные расстояния вглубь территории России.