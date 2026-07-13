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Психолог Микеда рассказал, что стеарат магния и аминокислота L-теанин помогут справиться с панической атакой в самолете

Психолог Микеда рассказал, что стеарат магния и аминокислота L-теанин помогут справиться с панической атакой в самолете

В долгих перелетах некоторые люди сталкиваются с паническими атаками. Медицинский психолог, создатель института «БИОпсихосоматика» Владимир Микеда в интервью радио Sputnik поделился советами, как справиться с этим состоянием.

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