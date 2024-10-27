Бежавший из России чеченец Кутаев заявил о подготовке похищений "людей из окружения Путина"

Бежавший из России чеченец Кутаев намекнул на то, что выстроена агентурная сеть по сбору информации, касающейся окружения президента России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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