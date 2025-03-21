Карасин: делегация России 23 марта отправится в Эр-Рияд на переговоры с США

Председатель международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в пятницу, 21 марта, сообщил, что российская делегация, в составе которой он и советник директора ФСБ Сергей Беседа, в воскресенье, 23 марта, направится на переговоры с Соединенными Штатами Америки в Саудовскую Аравию.