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Карасин: делегация России 23 марта отправится в Эр-Рияд на переговоры с США

Карасин: делегация России 23 марта отправится в Эр-Рияд на переговоры с США

Председатель международного комитета Совета Федерации РФ Григорий Карасин в пятницу, 21 марта, сообщил, что российская делегация, в составе которой он и советник директора ФСБ Сергей Беседа, в воскресенье, 23 марта, направится на переговоры с Соединенными Штатами Америки в Саудовскую Аравию.

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