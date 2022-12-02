Махинации с землёй обернулись громким задержанием экс-чиновницы Приморья

Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя главы Владивостока Наталью Соколову.По информации СМИ, утром в пятницу 2 декабря сотрудники УФСБ Приморья задержали бывшего первого заместителя главы администрации Владивостока Наталью Соколову.
Сотрудники ФСБ задержали бывшего первого заместителя главы Владивостока Наталью Соколову.По информации СМИ, утром в пятницу 2 декабря сотрудники УФСБ Приморья задержали бывшего первого заместителя главы администрации Владивостока Наталью Соколову.
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