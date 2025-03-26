«Не педофилия, а мигрантофилия» - кому на самом деле достанутся выплаты для беременных школьниц

а как культурно тут выразиться? Но попробую: Губернатор объелся плова с насваем, разъезжая на подаренной лошади с перебитыми номерами(или подковами)

Вадим Кузнецов

Такое впечатление, что предлагаемые инициативы никто и никогда не показывает юристам, а идеи приходят в состоянии подпития. И не только инициативы, но и законопроекты. Противоречат то Конституции, то Уголовному Кодексу. Ждем инициативы об использовании ампутированных частей тела в кулинарии.