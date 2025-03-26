БлокнотРУ Рунет всколыхнула новость: в Орловской области, по распоряжению губернатора Андрея Клычкова, стандартная выплата в 100 тысяч рублей для беременных студенток будет распространена и на школьниц.
«Не педофилия, а мигрантофилия» - кому на самом деле достанутся выплаты для беременных школьниц
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виктор бажинов
Никаких выплат им ! Пусть у себя в кишлаках рожают !
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5 час.
Егор П
а как культурно тут выразиться? Но попробую: Губернатор объелся плова с насваем, разъезжая на подаренной лошади с перебитыми номерами(или подковами)
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4 час.
Вадим Кузнецов
Такое впечатление, что предлагаемые инициативы никто и никогда не показывает юристам, а идеи приходят в состоянии подпития. И не только инициативы, но и законопроекты. Противоречат то Конституции, то Уголовному Кодексу. Ждем инициативы об использовании ампутированных частей тела в кулинарии.
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3 час.
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