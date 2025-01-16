Нижегородская область реализовала более 240 мероприятий по развитию сотрудничества со странами ШОС в 2024 году

Нижегородская область в 2024 году продемонстрировала значительный прогресс в укреплении международных связей в рамках реализации комплексной программы развития сотрудничества со странами — участницами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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