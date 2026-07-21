‼️🇺🇦🔥После удара в Сумах пылает уничтоженный ТЦ "Эпицентр" ▪️Он расположен рядом с ранее пораженной дронами АЗС.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
‼️🇺🇦🔥После удара в Сумах пылает уничтоженный ТЦ "Эпицентр" ▪️Он расположен рядом с ранее пораженной дронами АЗС.
Свежие комментарии