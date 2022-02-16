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Известия: ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей

Известия: ЦБ осенью протестирует оплату цифровыми рублями товаров, услуг и госплатежей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Тестирование функционала по оплате цифровыми рублями товаров и услуг, а также оплаты государственных платежей начнется в России осенью 2022 года.

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