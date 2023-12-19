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Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при перевозке товаров

Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при перевозке товаров

Перед Новым годом предприниматели торопятся с доставкой и спешка может привести их в руки аферистов Накануне Нового года в России активизируются мошенники, которые могут похищать грузы компаний при их перевозке автомобильным транспортом.

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