Эксперт рассказал, как не попасть на мошенников при перевозке товаров

Перед Новым годом предприниматели торопятся с доставкой и спешка может привести их в руки аферистов Накануне Нового года в России активизируются мошенники, которые могут похищать грузы компаний при их перевозке автомобильным транспортом.
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