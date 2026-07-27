Кондрашов: Запад в противостоянии с РФ перешел к тактике воздействия на умы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Западные страны меняют тактику информационной войны против России, сделав основной упор на когнитивное воздействие на сотрудников корпораций и СМИ, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной работе СМИ в условиях информационного противостояния с западными странами.