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ТАСС

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Кондрашов: Запад в противостоянии с РФ перешел к тактике воздействия на умы

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Западные страны меняют тактику информационной войны против России, сделав основной упор на когнитивное воздействие на сотрудников корпораций и СМИ, заявил генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов на пресс-конференции в ТАСС, посвященной работе СМИ в условиях информационного противостояния с западными странами.

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