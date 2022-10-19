Полезные зерновые напитки

Зерновой напиток (нормализует обмен веществ) зерна пшеницы, овса, ржи по столовой ложке льняное семя (чайная ложка) корни цикория обжаренные кусочками (столовая ложка) Заливаем 1 литром кипятка, настаиваем в термосе или укутав около 2 часов.