Формула Путина

Вы хоть иногда оглядывайтесь! Не готрывайтесь от рати!

Олег Самойлов

Во как! "...Условия для Украины ухудшаются. Дальше в "пакет" могут войти Харьковская и Сумская..."! Дальше в пакет войдет Николаевская, Одесская области, все области запада бывшей Украины и территории прилегающие к Белоруссии!