Театр абсурда
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Театр абсурда

8 823 подписчика

Формула Путина

Формула Путина

Путин выходит и публично делает предложение на которое ни Запад, ни Украине не могут пойти, потому то это означает политическое поражение глобалистов.

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Комментарии
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М
Мария
Наркошибздику пора бежать. Чего он ждёт?
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12 час.
Виталий Кирпиченко
Вы хоть иногда оглядывайтесь! Не готрывайтесь от рати!
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10 час.
Олег Самойлов
Во как! &quot;...Условия для Украины ухудшаются. Дальше в &quot;пакет&quot; могут войти Харьковская и Сумская...&quot;! Дальше в пакет войдет Николаевская, Одесская области, все области запада бывшей Украины и территории прилегающие к Белоруссии!
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10 час.

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