Путин выходит и публично делает предложение на которое ни Запад, ни Украине не могут пойти, потому то это означает политическое поражение глобалистов.
Формула Путина
Комментарии
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М
Мария
Наркошибздику пора бежать. Чего он ждёт?
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12 час.
Виталий Кирпиченко
Вы хоть иногда оглядывайтесь! Не готрывайтесь от рати!
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10 час.
Олег Самойлов
Во как! "...Условия для Украины ухудшаются. Дальше в "пакет" могут войти Харьковская и Сумская..."! Дальше в пакет войдет Николаевская, Одесская области, все области запада бывшей Украины и территории прилегающие к Белоруссии!
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10 час.
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