Большинство стран мира предпочитает силе справедливость — Лавров

Симпатия большинства государств находится на стороне справедливости и международного права, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 12 ноября на встрече с выпускниками вузов, впервые принятыми на дипломатическую службу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии