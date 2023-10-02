Назначены новые выборы депутатов молодежного парламента Миллеровского района

Согласно Решению Собрания депутатов Миллеровского района от 27.09.2023 № 222 «О прекращении деятельности Молодёжного парламента муниципального образования «Миллеровский район» пятого созыва и назначении выборов депутатов Молодёжного парламента муниципального образования «Миллеровский район» шестого созыва» назначены новые выборы депутатов Молодежного парламента муниципального образования «Миллеровский район» шестого созыва.
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