GOG удалил Hitman из магазина после жалоб игроков

В конце сентября в магазине GOG впервые вышла Hitman 2016 года. Увы, если ранние игры серии в магазине получали только высокие оценки, тот в этот раз все пошло не по маслу.
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