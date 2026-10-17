Энергетическая ценность на порцию Белки Жиры Углеводы Калорийность 4,13 г 1,91 г 12,65 г 82 ккал Диетическое и полезное ризотто с капустой брокколи – это вкусный и нежный гарнир, который идеально подойдет к ужину или сытному обеду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- АУ «Эстетика кибер-м...
- ЕГ Каковы риски обан...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым