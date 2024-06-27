Польша и Прибалтика захотели отгородиться стеной от России и Белоруссии

Возводить 700-километрвый забор предлагают возвести за счёт всех остальных участников Евросоюза.Латвия, Литва, Эстония и Польша обратились к руководству Евросоюза с призывом построить 700-километровую линию обороны вдоль границ ЕС с Россией и Белоруссией.