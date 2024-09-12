Марина Доможирова: Хотим создать театр с актёрами из «Скорой помощи»

Актриса рассказала «ЮВК» о съёмках и об увлечении психологией Марина Доможирова снялась почти в восьми десятках фильмов, в числе которых «Морские дьяволы», «Скорая помощь», «Беспринципные», «Лихач-2», «Престиж».
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