Марина Доможирова: Хотим создать театр с актёрами из «Скорой помощи»

Актриса рассказала «ЮВК» о съёмках и об увлечении психологией Марина Доможирова снялась почти в восьми десятках фильмов, в числе которых «Морские дьяволы», «Скорая помощь», «Беспринципные», «Лихач-2», «Престиж».