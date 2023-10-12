NASA показало образцы грунта с астероида Бенну

NASA показало первые снимки грунта с астероида Бенну. Трансляция велась на Youtube-канале ведомства. © кадр из видео В частности, NASA представило снимки частиц реголита Бенну, которые были обнаружены внутри разобранной головной части протоотборного механизма.
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