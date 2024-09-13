В преддверии культурного форума петербуржцы массово жалуются на благоустройство

В период с 5 по 13 сентября жители Санкт-Петербурга направили около 3 тысяч жалоб на неприятные последствия некачественной уборки улиц: мусор, пыль, грязь, а также на незаконную рекламу наркотиков, аварийные фасады и сломанные детские площадки.