Пермские ученые нашли эффективный способ для дезинфекции поверхностей в больницах

Статья с результатами опубликована в журнале «Анализ риска здоровью». Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Пермского края с использованием оборудования ЦКП «Исследования материалов и веществ» ПФИЦ УрО РАН.
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