Свердловскому министру образования подыскали новую работу

Кто получит портфель министра, пока неизвестноНовую должность подобрали министру образования и молодежной политики Свердловской области Юрию Биктуганову министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор региона Евгений Куйвашев.
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