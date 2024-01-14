РБК: в «Яндекс. Музыке» появились песни ушедших из России иностранных артистов

Стриминговый сервис «Яндекс.Музыка» начал выдавать своим пользователям в рекомендациях новые песни артистов, сотрудничающих с лейблами, которые ушли с российского рынка после начала специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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