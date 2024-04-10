Как байеры привозят модные бренды в Россию

Два представителя мультибрендов и один частный байер рассказали «Снобу» о том, какие бренды сейчас можно купить в России, что изменилось в шопинге за последние два года и поспевают ли российские дизайнеры за мировыми трендами.
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