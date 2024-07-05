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После жары и засухи в Ростовской области ожидаются ливни и грозы

После жары и засухи в Ростовской области ожидаются ливни и грозы

После продолжительного жаркого периода в Ростовской области вот-вот начнется период сильных дождей и гроз, которые могут привести к наводнениям.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
После трагедии в Крымске МЧС начало креститься на любую тучку на горизонте, крышу рвануло окончательно, задалбывают своими фейковыми угрозами ливней и потопов вперемешку с аномальной жарой и высочайшей пожароопасностью, причем в один день с интервалом в двадцать минут и никакого когнитивного диссонанса,  а на деле даже лёгкий дождик не каждый раз случается. У них похоже новое правило - мы прокукарекали, а там хоть не рассветай... снимают с себя любую ответственность за что-либо - ну мы же предупреждали!!!
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