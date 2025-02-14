Трамп: возможное вступление Украины в НАТО стало одной из причин конфликта

Global Look Press/IMAGO/CNP / MediaPunch Возможность вступления Киева в Североатлантический альянс стала одной из причин украинского конфликта, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.
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