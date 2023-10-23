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12 простейших вопросов из общих знаний, на которые не может ответить практически никто

12 простейших вопросов из общих знаний, на которые не может ответить практически никто

Проверьте, хранятся на базе ваших знаний элементарные вещи? фото: кадр из фильма «Очень плохая училка» (2011)Все эти вопросы вы должны были впитать еще с молоком альма матери, то есть при получении среднего или даже начального образования.

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