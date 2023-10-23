12 простейших вопросов из общих знаний, на которые не может ответить практически никто

Проверьте, хранятся на базе ваших знаний элементарные вещи? фото: кадр из фильма «Очень плохая училка» (2011)Все эти вопросы вы должны были впитать еще с молоком альма матери, то есть при получении среднего или даже начального образования.
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