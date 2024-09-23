Дипломат Полянский: Запад игнорирует ближневосточный кризис ради Украины

МОСКВА, 23 сентября, ФедералПресс. Западные страны, несмотря на текущие кризисы на Ближнем Востоке и в Газе, продолжают стремиться к тому, чтобы украинский конфликт стал центральной темой обсуждений в ООН.
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