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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Путин поздравил почетного президента ОКР Смирнова с 90-летием: «Ваш насыщенный профессиональный путь – яркий пример беззаветного служения спорту, Отечеству»

  Соответствующая телеграмма была опубликована 14 февраля на сайте Кремля. Смирнов возглавлял Олимпийский комитет России (ОКР) в 1992–2001 годах, позже стал почетным президентом организации.

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