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"Человечьи очистки, самая низшая категория" - великий киевлянин Михаил Булгаков слишком хорошо знал и понимал публику, среди которой вырос

"Человечьи очистки, самая низшая категория" - великий киевлянин Михаил Булгаков слишком хорошо знал и понимал публику, среди которой вырос

Народ, который сам себя превратил в навоз. Не надо мне только рассказывать, что таким выводом я оскорбляю "гордых украинцев".

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Комментарии
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Алексей Тан
Не надо забывать, что западенция, что западная белярюси... ЭТО один народ!... бывшие земли оседлости, ВЫКРЕСТЫ!!!... и они с одинаковой страстью, ЖДАЛИ прихода иудео-нацисткой Германии... но воевать не Хотели...  Полк хасидов, сформированный в 39-ом и 40-ом и приписанный к Брестской крепости, в первую же минуту войны, с ПОЛНЫМ вооружение, перешёл на сторону... иудео-нацисткой Германии... они знали время нападения и готовились..... В Крепости, не было белорусов.
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2 час.
Сергей
Ну и где тут гауптштурмфюрер? Петлицы и погоны минимум штандартенфюрера
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1 час.
Сергей Елсаков
Западенцы всегда были мерзавцами и садистами. Нет им прощения... .
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