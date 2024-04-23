"Человечьи очистки, самая низшая категория" - великий киевлянин Михаил Булгаков слишком хорошо знал и понимал публику, среди которой вырос

Алексей Тан

Не надо забывать, что западенция, что западная белярюси... ЭТО один народ!... бывшие земли оседлости, ВЫКРЕСТЫ!!!... и они с одинаковой страстью, ЖДАЛИ прихода иудео-нацисткой Германии... но воевать не Хотели... Полк хасидов, сформированный в 39-ом и 40-ом и приписанный к Брестской крепости, в первую же минуту войны, с ПОЛНЫМ вооружение, перешёл на сторону... иудео-нацисткой Германии... они знали время нападения и готовились..... В Крепости, не было белорусов.