Тренер "Рейнджерс" Лавиолетт: делаем все возможное, чтобы сдержать Овечкина

Главный тренер "Нью-Йорк Рейнджерс" Питер Лавиолетт рассказал, как старается действовать его команда против российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в матчах четвертьфинальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии