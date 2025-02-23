Мобильная акция «Ура Победе!» стартует в Астрахани

Она начнется 25 февраля и продлится до 15 мая включительно. Чтобы принять участие, нужно набрать бесплатный номер 1945 и с помощью голосового меню выбрать интересующий раздел, где представлены сводки Совинформбюро, зачитанные Юрием Левитаном, есть библиотека музыки, чтобы вместо гудков установить, например, такие композиции, как «Темная ночь», «Катюша», «Прощание славянки», «Синий платочек», «Нам нужна одна Победа».