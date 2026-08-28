Нарушения перемирий со стороны Украины Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в интервью РИА Новости сообщил, что Украина неоднократно нарушала режимы прекращения огня, объявленные в ходе конфликта.
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