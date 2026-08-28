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МИД РФ: Украина неоднократно нарушала перемирия, Россия нацелена на всеобъемлющее урегулирование

Нарушения перемирий со стороны Украины Заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Михаил Галузин в интервью РИА Новости сообщил, что Украина неоднократно нарушала режимы прекращения огня, объявленные в ходе конфликта.

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