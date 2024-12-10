Новоржевская больница будет принимать осужденных на исправительные работы

НОВОРЖЕВ, 10 декабря, ФедералПресс. Новоржевский филиал Островской межрайонной больницы попал в перечень организаций для отбывания осужденными уголовного наказания в виде исправительных работ на территории муниципального образования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии