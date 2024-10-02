Жительницу Иркутской области осудили за нарушение тайны переписки

В Железногорске-Илимском осуждена женщина за нарушение тайны переписки. Ее признали виновной в четырех эпизодах нарушения тайны переписки, телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения и одного эпизода преступления — неправомерный доступ к компьютерной информации.