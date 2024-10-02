НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Иркутск Сегодня

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Что и сибиряки(чки) по примеру западных регионов потихоньку сходят с ума?😅🤣😂У 87 пожилых жите...
  • Федор Родников
    Чтой-то он проявляет завидную активность видимо мечтает "проявиться" и перебраться в Москву-надоела Сибирь,да и он че...Губернатор Прианг...
  • Людмила Абрамова
    не дети, уроды..сажать нужно таких, из них ничего хорошего не вырастет, только маньякиМизулина об инцид...

Жительницу Иркутской области осудили за нарушение тайны переписки

В Железногорске-Илимском осуждена женщина за нарушение тайны переписки. Ее признали виновной в четырех эпизодах нарушения тайны переписки, телефонных переговоров граждан с использованием служебного положения и одного эпизода преступления — неправомерный доступ к компьютерной информации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх