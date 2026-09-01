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Регион 29

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Жительницу Котласа будут судить за попытку дать взятку после обмана знакомой

Жительницу Котласа будут судить за попытку дать взятку после обмана знакомой

55-летняя женщина хотела избежать уголовной ответственности, но стала жертвой мошенницы. Теперь ее обвиняют в покушении на дачу взятки в крупном размере.

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