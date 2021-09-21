Медвежий угол

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Раз уж наши выборы всё равно не признают, давайте их просто отменим!

Раз уж наши выборы всё равно не признают, давайте их просто отменим!

автор - Квадратура круга Еще в июле еврокомиссарам дано указание не признавать осенние выборы в Госдуму РФ.

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Rusik Rusik
Выборы надо проводить для себя, а не для европейских пидорасов и американских пиндосов.
Сергей Федотов
По словам самих же депутатов наша Дума превратилась в фиктивный орган. Словоблудие и комната для отдыха. 85% законопроектов поступают в Думу из правительства. ЕР, поскольку имеет конституционное большинство бессловесно принимает эти законы, с другими партиями их не обсуждает, не совещается.
Лариса Голубицкая
А у нас не выборы,а цирк!Была наблюдателем! Едросы старались-подтасовки,вбросы,фальсификация,подкуп! Они выиграли в своём вранье и своей наглости,и подлости! Что и было ожидаемо!!!
Дмитрий Алексеевич
сразу видно, что никаким наблюдателем вы не были!
Регина Толстоброва
Никакой Запад нам столько не навредил, сколько было сделано нарушений. Власть сама пошла на фальсификации, одни вбросы. Все международные наблюдатели тем не менее признали выборы состоявшимися, признает их и Европа, Россия давно под нее легла, кого ж доить потом будут, если сменится власть. Смен а власти им невыгодна. Вот Лукашенко они гнобили, Путина не тронут.
Валера Юшков
Всё равно Путин монарх. Пора бы уже это понять.
Москвич
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую и не пытаться нас убедить, что "во всем виноват Госдеп". До тех пор пока не будут примерно наказаны те, кто участвовал в фальсификации результатов выборов, веры в их честность и прозрачность не будет. Разве не цирк, что в Москве при подсчете голосов в одномандатных округах, где голоса пересчитывали аж четыре раза, все время лидировала КПРФ, а в самом конце "вдруг" победили единороссы?
Наталья Андросова
Вечный вопрос без ответа
Сергей Росси
И то... не надо никаких выборов. Есть царь. Вот и сформировать думку человек на 30 с правом наследования. Прокормим как нибудь.
Александр Клово
Итоги голосований: за правящую партию - 1/2 + 1 голос, 2/3 + 1 голос, 3/4 + 1 голос, 4/5 + 1 голос, ... . Просто объявлять результаты...
ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)
Я -за!!! На кой так тратится на авторучки....Ходим,ноги топчем,зная ,что мы- НИКТО!
Наталья
А я хочу поблагодарить всех диванодавов, которые обеспечили КОНСТИТУЦИОННОЕ большинство едроссам на этих выборах. (Чечню не считаю - там пошли все, у них свой резон идти на выборы - продолжать получать немалые дотации от власти). Как мудро говорил Черчиль:" Плохую власть ставят хорошие люди, которые не ходят на выборы". Будьте здоровы, ведь медицина нынче дорогая.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Монархия - это хорошо, если монарх - патриот своей страны и своего народа.
Валентин Щербаков
РОССИЯ самодостаточная страна и хватит нам идти на поводу гейропейских извращенных парламентариев, поэтому надо запретить этим неполноценным депутатам диктовать нам свои идиотские придумки, указания и перестать их всех допускать к нашим выборам
Валерий Пашнин
Автор, а Вы на чью мельницу воду льете? Мне лично наплевать, что про наши выборы говорит заграница, в том числе и наши бывшие республики. И почему Вы считаете, что наш народ выбирает в Думу недостойных и что Дума ничего не решает? Вы очевидно не знаете нашу конституцию.
Wladimir Соснин
Тебе наверное едросс невдомёк.что дума много решает конечно, но не в пользу большинства народа.А на чью мельницу ТЫ льёшь так это и видно.

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