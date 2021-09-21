Раз уж наши выборы всё равно не признают, давайте их просто отменим!

Медвежий уголПолитикаРаз уж наши выборы всё равно не признают, давайте их просто отменим!автор - Квадратура круга Еще в июле еврокомиссарам дано указание не признавать осенние выборы в Госдуму РФ.Вернуться к статье1612НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьRRRusik RusikВыборы надо проводить для себя, а не для европейских пидорасов и американских пиндосов.Сергей ФедотовПо словам самих же депутатов наша Дума превратилась в фиктивный орган. Словоблудие и комната для отдыха. 85% законопроектов поступают в Думу из правительства. ЕР, поскольку имеет конституционное большинство бессловесно принимает эти законы, с другими партиями их не обсуждает, не совещается.Лариса ГолубицкаяА у нас не выборы,а цирк!Была наблюдателем! Едросы старались-подтасовки,вбросы,фальсификация,подкуп! Они выиграли в своём вранье и своей наглости,и подлости! Что и было ожидаемо!!!Дмитрий Алексеевичсразу видно, что никаким наблюдателем вы не были!Регина ТолстоброваНикакой Запад нам столько не навредил, сколько было сделано нарушений. Власть сама пошла на фальсификации, одни вбросы. Все международные наблюдатели тем не менее признали выборы состоявшимися, признает их и Европа, Россия давно под нее легла, кого ж доить потом будут, если сменится власть. Смен а власти им невыгодна. Вот Лукашенко они гнобили, Путина не тронут.Валера ЮшковВсё равно Путин монарх. Пора бы уже это понять.ММосквичНе надо перекладывать с больной головы на здоровую и не пытаться нас убедить, что "во всем виноват Госдеп". До тех пор пока не будут примерно наказаны те, кто участвовал в фальсификации результатов выборов, веры в их честность и прозрачность не будет. Разве не цирк, что в Москве при подсчете голосов в одномандатных округах, где голоса пересчитывали аж четыре раза, все время лидировала КПРФ, а в самом конце "вдруг" победили единороссы?НАНаталья АндросоваВечный вопрос без ответаСергей РоссиИ то... не надо никаких выборов. Есть царь. Вот и сформировать думку человек на 30 с правом наследования. Прокормим как нибудь.Александр КловоИтоги голосований: за правящую партию - 1/2 + 1 голос, 2/3 + 1 голос, 3/4 + 1 голос, 4/5 + 1 голос, ... . Просто объявлять результаты...ГАЛИНА КНЯЗЕВА (Самсонова)Я -за!!! На кой так тратится на авторучки....Ходим,ноги топчем,зная ,что мы- НИКТО!ННатальяА я хочу поблагодарить всех диванодавов, которые обеспечили КОНСТИТУЦИОННОЕ большинство едроссам на этих выборах. (Чечню не считаю - там пошли все, у них свой резон идти на выборы - продолжать получать немалые дотации от власти). Как мудро говорил Черчиль:" Плохую власть ставят хорошие люди, которые не ходят на выборы". Будьте здоровы, ведь медицина нынче дорогая.АПАЛЕКСАНДР ПУГОВКИНМонархия - это хорошо, если монарх - патриот своей страны и своего народа.Валентин ЩербаковРОССИЯ самодостаточная страна и хватит нам идти на поводу гейропейских извращенных парламентариев, поэтому надо запретить этим неполноценным депутатам диктовать нам свои идиотские придумки, указания и перестать их всех допускать к нашим выборамВалерий ПашнинАвтор, а Вы на чью мельницу воду льете? Мне лично наплевать, что про наши выборы говорит заграница, в том числе и наши бывшие республики. И почему Вы считаете, что наш народ выбирает в Думу недостойных и что Дума ничего не решает? Вы очевидно не знаете нашу конституцию.Wladimir СоснинТебе наверное едросс невдомёк.что дума много решает конечно, но не в пользу большинства народа.А на чью мельницу ТЫ льёшь так это и видно.Комментировать
Свежие комментарии