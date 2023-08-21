Риск утраты популярности: Почему участники BTS не лезут в политику?

Участники BTS, как и многие другие артисты, предпочитают не говорить на политические темы. Почему же в пик разных событий мирового масштаба айдолы предпочитают молчать? Сегодня мы расскажем тебе несколько причин, почему BTS не лезут в политику.
Участники BTS, как и многие другие артисты, предпочитают не говорить на политические темы. Почему же в пик разных событий мирового масштаба айдолы предпочитают молчать? Сегодня мы расскажем тебе несколько причин, почему BTS не лезут в политику.
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