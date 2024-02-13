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«Первая мысль: а вдруг вернулась к старому», – дочь обнаружила Дану Борисову без сознания со всеми признаками передозировки

«Первая мысль: а вдруг вернулась к старому», – дочь обнаружила Дану Борисову без сознания со всеми признаками передозировки

Казалось бы, что Дана Борисова давно избавилась от наркотической зависимости. Телеведущая заявляла, что давно завязала с запрещенными препаратами и с алкоголем.

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