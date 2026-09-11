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В России выросли продажи очков и число салонов оптики

В России выросли продажи очков и число салонов оптики

Количество салонов оптики в России за год выросло на 1%, продажи очков для зрения увеличились на 12%, средний чек достиг 4,8 тыс рублей.

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