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Закон и Порядок

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Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

Президент РФ Владимир Путин впервые лично встретил в аэропорту «Внуково» освобожденных россиян Пик «холодной войны 2.

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Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что в России такие обмены часто что ли???  Потом он глава государства,а они граждане России осуждённые на чужбине. Подчеркивает  Значимость процесса,События , того что  Он встречал их САМ!!!
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16 час.
N
Nata
В следующий раз , чтобы не страдали такие как Яшин , пристрелите его на месте.
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13 час.
Галина Смирнова
Яшин отбивался от обмена всеми четырьмя ластами))) его можно понять: сидел в нашей зоне, как у Христа за пазухой. Теперь в Германии скажут: хотите жить - ищите работу, кто неработает, тот не ест! Потом ещё отравят &quot;новичком&quot; и скажут: Путин!
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9 час.

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