Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США

БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ А что в России такие обмены часто что ли??? Потом он глава государства,а они граждане России осуждённые на чужбине. Подчеркивает Значимость процесса,События , того что Он встречал их САМ!!!

N Nata В следующий раз , чтобы не страдали такие как Яшин , пристрелите его на месте.