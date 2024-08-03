Президент РФ Владимир Путин впервые лично встретил в аэропорту «Внуково» освобожденных россиян Пик «холодной войны 2.
Почему Путин впервые в истории лично встречал заключенных из США
Комментарии
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БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
А что в России такие обмены часто что ли??? Потом он глава государства,а они граждане России осуждённые на чужбине. Подчеркивает Значимость процесса,События , того что Он встречал их САМ!!!
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16 час.
N
Nata
В следующий раз , чтобы не страдали такие как Яшин , пристрелите его на месте.
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13 час.
Галина Смирнова
Яшин отбивался от обмена всеми четырьмя ластами))) его можно понять: сидел в нашей зоне, как у Христа за пазухой. Теперь в Германии скажут: хотите жить - ищите работу, кто неработает, тот не ест! Потом ещё отравят "новичком" и скажут: Путин!
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9 час.
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