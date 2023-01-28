Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

96 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Трофимова
    Сербы- братья!Сербские болельщи...
  • Mikhail Stepanov
    А что, американской сборной, сидящей на наркотиках оскорбительна статья про российскую фигуристку?!«Это откровенное ...
  • Василий
    Как жаль, что навсегда ушел такой знаменитый человек - скорбим и очень сильно !!!Валентина Матвиен...

Чемпионка юниорского Australian Open Корнеева: «Все говорят, что я похожа на Рыбакину – и по игре, и по внешности»

Алина Корнеева прокомментировала победу на юниорском Australian Open. В финале она обыграла Мирру Андрееву (6:7(2), 6:4, 7:5) и поговорила с корреспондентом Sports.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх